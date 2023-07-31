ЕС пытается создать «правовую базу» для конфискации российских активов

Олег Кравцов.  
31.07.2023 09:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции, Финансы


Брюссель разрабатывает 12-й пакет антироссийских санкций, в котором могут прописать механизм конфискации замороженных российских активов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Брюссель разрабатывает 12-й пакет антироссийских санкций, в котором могут прописать механизм конфискации замороженных российских...

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«Санкции теперь могут быть направлены на создание правовой базы для конфискации активов российского Центробанка, которые в настоящее время заморожены в ЕС. Я бы посоветовал правительству РФ подготовить судебный иск против любого подобного шага уже сейчас, поскольку Запад действительно может на это пойти», – предупредил Бек в интервью «Известиям».

При этом он добавил, что конфискация замороженных средств РФ станет шагом, который «приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта».

В свою очередь депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом  говорит, что в ЕС существует директива об упрощении конфискации активов. Но, по ее словам, в этом документе речь идет о средствах, полученных преступным путем, в том числе если они заработаны на конфликте. Если же деньги не имеют к нему никакого отношения, с их конфискацией «будут большие проблемы».

«Сейчас речь может быть только о деньгах, заработанных преступным путем. Как это всё будет видоизменено в Евросовете или где-то еще, покажет время», – заявила Тоом.

А Бек отмечает, что пока нет четкого понимания, что войдет в 12-й пакет, но считает, что атомной отрасли волноваться не стоит.

«Санкции против атомной энергетики кажутся нереалистичными: в мае ЕС дал зеленый свет изменениям в сделке между Венгрией и «Росатомом» по строительству АЭС «Пакш-2», —обращает внимание политик.

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