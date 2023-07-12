ЕС пытается заключить «зерновую сделку» уже с Молдовой

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Еврокомиссия выделят Молдове 43 млн евро на проект реконструкции железной дороги длиной 128 км.

Работы будут произведены на ветках, идущих с Украины. Средства ЕС будут разделены на 23 кредитных и 20 грантовых транша, что, по мнению экспертов, облегчит коррупционные схемы.

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2 июня «Железная дорога Молдовы» и «Укрзалызница» подписали меморандум о реализации проекта по восстановлению железнодорожного коридора Волчинец-Окница-Бельцы-Унгены-Кишинев-Кайнары. «Укрзалызница» собирается отремонтировать 400 км железнодорожного полотна до конца 2024 года. Проект, поддержанный Еврокомиссией называется «Пути солидарности». Ожидается, что он послужит для облегчения вывоза украинского зерна в Европу.

В марте был утвержден модифицированный протокол к Соглашению между Молдовой и Украиной, который предусматривает ликвидацию контроля таможенных и пограничных органов Украины на станции Рени. Это позволит сократить время транспортировки товаров в молдавский портовый комплекс Джурджулешты или Румынию.

В прошлом году были реконструированы 4,7 км железной дороги, соединяющей Украину и Молдову с румынским портом Галац. Этот участок не функционировал более 20 лет.

Все эти усилия направлены на то, чтобы хоть как-то компенсировать расторжение «зерновой сделки» и переправить по железной дороге хотя бы 17,9 млн тонн украинского зерна. В прошлом году по морю было вывезено 31,5 млн тонн. Украина заработала на этом 16 млрд долларов. Однако и импорт пшеницы в Молдову из Украины в 2022 году вырос в 43 раза, кукурузы – в 78 раз, подсолнечника – в 57 раз.

Зерно шло транзитом через порт Джурджулешты, забивая его небольшие мощности, что создавало проблемы молдавским фермерам.

Молдавский экономист Алексей Молдаван считает, что реконструкция железной дороги, даже с учетом европейской помощи, будет делом нелегким.

«Проблема – «усталость» всего железнодорожного транспорта. Европейские передвижения сложны, потому что мы в разных системах железной дороги. В Молдове еще используется старое наследие СССР с широкой колеей, в Европе используется узкая колея. Пассажирские вагоны легко переставляются на другую систему, но если мы говорим о грузоперевозках, это большая сложность. Внутренняя система железных дорог в Молдове плачевном состоянии. У нас не обновлялся поездной штат, а полотно приходит в непригодное состояние. У железных дорог Молдовы нет бюджета. Того, что они зарабатывают на малых перевозках внутри страны, недостаточно для того, чтобы содержать такую огромную махину. Мы часто слышим о том, что горят локомотивы», – сказал Молдаван в интервью радио «Спутник».