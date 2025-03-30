ЕС расколется: Север будет воевать с Россией и доведёт дело до катастрофы – Рар

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ЕС может расколоться, если переговоры президентов России и США пройдут успешно.

Об этом немецкий политолог Александр Рар заявил в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный вопрос для европейцев – уговорить Трампа встать на сторону Европы, а не быть на стороне России, как это сегодня кажется, и на стороне мирных процессов. За это они будут очень бороться. Если это не удастся, и Трамп сможет продвинуться, и его договоренность с Путиным реализуется, то я думаю, что Европа расколется на южные страны, которые будут пытаться и дальше оставаться при Америке, согласятся на мирную дипломатию Трампа, другие реформы, которые Трамп в отношении Европы будет проводить», – сказал Рар.

В то же время он считает, что Великобритания, Германия и, возможно, Франция (если Макрона не сменит политик других взглядов) будут вести Европу к войне с Россией

«Но Лондон, Берлин и Париж будут все ближе и ближе сходиться, чтобы преобразовать старый Запад в новый Север. Этот север Европы будет достаточно воинственным, будет вооружаться, находить деньги. Новая идентичность Европы, как бы это меня ни ужасало, не основана на правах человека и либеральных идеях. Скорее, Европа идентифицирует себя противостоянием против России. Она выталкивает Россию в Азию. Россия как главный геополитический враг, который вошел в Украину, которую Запад считает своей», – сказал Рар.

По его мнению, либеральные элиты Европы, хоть и находятся «на закате своих сил», но еще обладают запасом прочности. Поэтому их конфликт с Россией «продлится десятилетия – и может закончиться катастрофически».