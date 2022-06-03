ЕС разругался из-за шестого пакета санкций против России, седьмой будет нескоро – Bloomberg

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Антироссийские санкции ЕС, требующие единогласного одобрения всех 27 стран блока, похоже, привели к расколу из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокировал последний пакет мер в течение нескольких недель.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg.

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В частности, послы ЕС согласились исключить патриарха Кирилла из предложенного ЕС списка лиц, на которых распространяются санкции.

Как сообщается, Орбан впервые потребовал исключить его из списка в начале мая, но этот вопрос не обсуждался на встрече лидеров ЕС в понедельник. Требование возмутило многих послов стран ЕС, но в итоге они согласились с требованием Венгрии, чтобы обеспечить принятие новых мер.

«Непримиримость Венгрии, возможно, разрушила любую оставшуюся добрую волю в отношениях с другими 26 членами ЕС», сказал один из собеседников, добавив, что «Будапешт будет изолирован как никогда».

Во время встречи лидеров ЕС в понедельник блок предоставил гарантии того, что Будапешт сможет найти альтернативные источники поставок нефти, если поставки по венгерскому трубопроводу будут нарушены.

Лидеры ЕС также дали понять ранее на этой неделе, что это может быть последний крупный пакет санкций на длительное время, поскольку многие в Европе не готовы взяться за доходы России от продажи природного газа, поскольку критически зависят от его поставок.

«Этот пакет – большой шаг вперед, мы должны притормозить прямо сейчас», – сказал журналистам в начале недели премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, назвав газовое эмбарго «гораздо более сложным» вопросом.

Напомним, дипломаты Европейского Союза 2 июня после долгих препирательств окончательно одобрили шестой пакет санкций против России, которыйвышел не настолько радикальным, как на то надеялись наиболее агрессивные противники РФ.