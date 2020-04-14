ЕС решил создать «здоровую среду» в сербских СМИ

14.04.2020, Москва, Елена Острякова

В рамках борьбы с распространением коронавируса Евросоюз будет финансировать «независимые» сербские СМИ.

Об этом пишет b92, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава Представительства ЕС в Сербии Сем Фабрици заявил, что пандемическая ситуация ставит средства массовой информации в трудное положение и делает журналистику еще более сложной, что вызывает беспокойство, поскольку «здоровая среда средств массовой информации имеет решающее значение для здорового демократического общества».

«ЕС ищет способ быстро перенаправить свою финансовую помощь в СМИ, чтобы они тоже смогли преодолеть кризис», – заключил Фабрици.

Напомним, в марте президент Сербии Александр Вучич назвал «сказкой» европейскую солидарность после того, как ЕС отказался помочь в борьбе с коронавирусом, зато откликнулись Россия и Китай.