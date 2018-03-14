14.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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«ЕС сам лезет в российскую петлю!» – Украина продолжает истерить из-за «Северного потока-2»

Европа сама лезет в петлю, соглашаясь на строительство газопровода «Северный поток-2».

Об этом трибуны Верховной Рады заявил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

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«Фракция «Народный фронт» настаивает на скорейшем принятии обращения Верховной Рады Украины к международному сообществу по недопустимости строительства газопровода «Северный поток-2» и монополии Российской Федерации, страны-агрессора, на газовых рынках мира.

Мы приветствуем позицию Польши, Литвы, Латвии, Молдовы, которые подписали совместное с Украиной заявление по газопроводу «Северный поток-2», но сегодня, как никогда, Украина должна донести свою позицию ко всем странам Европы. Сооружение еще одной ветки газопровода дополнительно будет подрывать стабильность и безопасность Европы.

Российский газ – это не коммерция, это политическое оружие шантажа Кремля. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы не допустить получения «Газпромом» контроля над объемом и ценой всего газового рынка континентальной Европы. А также ускорения возможностей российской компании отказать в поставке газа странам Центральной Европы, которые честно покупают у монополиста газ по международно признанными коммерческими контрактами.

«Народный фронт» предостерегает – последствия выполнения проекта «Северный поток-2» выйдут далеко за границы коммерции или внутренних дел стран ЕС и причинят экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы… Это газовый шнурок для Европы, предупреждаю наших европейских партнеров», – кричал в микрофон депутат Бурбак.