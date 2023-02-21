ЕС: «Счет пошел на недели. ВСУ тратят снарядов больше, чем мы производим»

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Европейские страны должны отправить на Украину снаряды из своих запасов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил на брифинге в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Я послал письмо всем министрам обороны [ЕС], попросив предоставить боеприпасы Украине из их запасов, из тех контрактов, которые уже даны промышленности, чтобы Украина имела приоритет. Временной параметр очень важный. Мы измеряем неделями, не месяцами», – сказал Боррель.

При этом он призвал европейскую промышленность нарастить производство боеприпасов.

«Ритм использования боеприпасов сегодня намного больше, чем ритм режима их производства. Понимаете? Мы тратим боеприпасы намного быстрее, чем производим», – отметил еврочиновник.

«Для нас очень важно предоставить боеприпасы Украине. На протяжении недели надо подумать. Нам необходимо сконцентрировать внимание на наиболее острых вопросах», – резюмировал Боррель.