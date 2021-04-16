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16.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
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ЕС шокирован: Байден едет в Европу встречаться с Путиным, а не с Меркель и Макроном


В ЕС происходит полнейший ажиотаж на фоне возможной встречи российского и американского президентов, где лидеры сверхдержав будут договариваться об Украине.

Об этом по видеосвязи из Германии в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден пытается сделать какой-то шпагат: с одной стороны, договориться с Россией, с другой – повоевать. В Европе, кстати, все в большом шоке, потому что, оказывается, Байден едет в свой первый вояж в Европу встречаться с Путиным, а не с Меркель, с Макроном. Люди хватаются за голову, и украинский посол, мол, если вы не возьмёте нас в НАТО [мы вернём ядерный статус].

Происходит ажиотаж. Меркель уходит, борется с пандемией, никак не справляется, Макрона уже давным-давно Ле Пен перегнала в рейтинге, тоже не знает, что делать. Американцы возвращаются: «Мы здесь жандармы в Европе, мы с Путиным будем договариваться об Украине. Какая нормандская четвёрка, какой минский формат? Пошли вы все!», – саркастически резюмировал Рар.

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