ЕС снова заявил, что не признает российские паспорта жителей Донбасса

18.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Европейский Союз не признает выданные по упрощенной процедуре российские паспорта украинским гражданам на Донбассе и призывает так делать все страны-участницы ОБСЕ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает BBC.

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Об этом говорится в заявлении ЕС, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

“Мы возобновляем нашу глубокую обеспокоенность относительно указов президента РФ, которые упрощают выдачу российских паспортов гражданам Украины, что является очередным нападением на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей. Мы не признаем паспорта, выданные в результате этих указов, и призываем другие государства-участники ОБСЕ сделать то же самое”, подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил предоставлять российское гражданство лицам, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в упрощенном порядке. 1 мая Путин издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, которые жили в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.