ЕС спешит помочь США дожать Сербию

29.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

США и ЕС едины в своем стремлении заставить Сербию признать независимость Косово.

Об этом «Спутнику» рассказал бывший министр иностранных дел Союзной Республики Югославии Владислав Йованович, комментируя визит в Белград и Приштину министра иностранных дел Европейского Союза Жозепа Борреля 30 и 31 января сразу после аналогичного турне специального посланника Трампа Ричарда Греннеля

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«Здесь у них общая цель – обратиться к Сербии с призывом принять то, что они создали вместе в Косово и Метохии, и в то же время предупредить ее о том, что ей следует быть более осторожной в построении отношений с другими центрами силы и должна согласовывать свою внешнюю политику с ЕС», – сказал Йованович.

Вместе с тем, полагает эксперт, Боррель хочет показать, что именно он является главным переговорщиком в сербско-косовском диалоге и что регион находится в зоне влияния Европейского союза.

«Визит Боррелля – это отчаянная попытка сохранить видимость присутствия ЕС на Западных Балканах. В любом случае, нет никаких признаков равенства между США и ЕС, так как Америка автономна и сильна, а ЕС запутался во внутренних проблемах», – подчеркнул Йованович.

Он полагает, что Америка может использовать стремление Сербии вступить в ЕС в качестве приманки, которая заставит ее признать Косово.

Политолог Бранко Радун считает, что США никогда не теряли интереса к ситуации на Балканах, но предпочитали держаться в тени и действовать руками Брюсселя. Однако в год президентских выборов у администрации президента Трампа появилась необходимость продемонстрировать успехи внешней политики.

«Брюссель оперативно реализовывал волю Вашингтона, но роль Вашингтона была не заметна, и теперь американцы решили выйти из тени на свет, чтобы подвести итог», – добавил Радун.

Он подчеркнул, что Вашингтону нравится выходить из тени, когда намечается какая-то победа или прогресс, которым он может похвастаться. Но если США считают, что у них мало шансов, то они оставляют разгребать проблемы европейцам.

«Все эти годы вопрос Косово решался в Вашингтоне. Вашингтон контролирует Косово, которое является американской зоной влияния, и американцы считают Косово трофеем войны», – заключил Радун.