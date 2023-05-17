ЕС стал самой пострадавшей стороной войны на Украине – Лавров

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Европа окончательно превратилась в покорного вассала США, и стала самой пострадавшей стороной от войны на Украине.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа полностью утратила свою самостоятельность, что бы там президент Макрон ни говорил про стратегическую автономию. Европа уступила все свои позиции Североатлантическому Альянсу. Причём уступила даже в правовом смысле, подписав соответствующую декларацию, которая ясно указывает ЕС на его место, и фиксирует превосходство натовских структур», – отметил он.

«Американцы будут решать, когда и как использовать Европу в своих интересах. Видно, что, кроме украинского народа, самой пострадавшей стороной от происходящего вокруг Украины, стали европейцы. Это касается истощения их бюджетов, и той линии, которую их заставляют проводить по накачиванию Украины вооружением, средствами для поддержания государственного бюджета. Деиндустриализация Европы идёт гигантскими темпами», – сказал Лавров.