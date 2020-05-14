ЕС ставит Украину на одну доску с нищими Камбоджей и Бангладеш

14.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Недавнее заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о намерении Киева добиться пересмотра условий соглашения об ассоциации с ЕС останется без особых последствий и не приведет к улучшению позиций Украины.

Об этом пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Соглашение об ассоциации с Евросоюзом изменило украинскую экономику. В 2013 году экспорт составил $63,3 млрд. После подписания документа экспорт рухнул до $33,5 млрд в 2016 году. Затем показатели начали восстанавливаться, но параметров 2013 года не достигли до сих пор. Экспорт в 2019 году — $45,9 млрд», – отмечается в публикации.

Также изменилась структура экономики.

«Доля сельхозсырья и продуктов переработки в экспорте увеличилась с 34 до 48%. Один из основных сегментов сложной промышленности — производство машин и оборудования — сократился с 11 до 7%», – указывает издание.

По мнению украинских экспертов, страна в обозримом будущем не сможет добиться пересмотра соглашения, посокльку для этого нужно не только желание Киева, но и решения центральных европейских органов, а также одобрение властей каждой европейской страны.

«Европа открывает для бедных стран программу «Всё, кроме оружия». ЕС разрешает на какой-то промежуток времени, обычно на пять лет, беспошлинные поставки широкого ассортимента товаров. Это делается, чтобы поднять экономику той или иной нищей страны. По такому формату, например, с Брюсселем сотрудничают Бангладеш, Камбоджа. По этому же пути может пойти Украина», – сказал газете киевский финасовый аналитик Алексей Кущ.

Не верит в возможность добиться серьезных уступок от ЕС и политолог Вадим Карасев.

«На дворе кризис, пандемия, карантин. Европейские производители терпят колоссальные убытки. Естественно, национальные правительства будут спасать своих, а не помогать украинцам. Думаю, украинские власти это понимают. Заявления делают, чтобы выгоднее смотреться в глазах избирателей. Или пытаются таким образом выбить из международных структур новые кредиты, — объясняет эксперт.