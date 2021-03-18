ЕС строго одёрнул руководство Казахстана. В сырьевой колонии Запада взяли под козырёк

18.03.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

Европарламент 12 февраля большинством голосов проголосовал за резолюцию «О ситуации с правами человека в Казахстане», в котором подверг критике власти страны за преследование политических активистов, журналистов и профсоюзов, а также отметил запрет на проведение митингов и забастовок. Правда подобных резолюций было принято за последние десять лет с дюжину, но впервые депутаты пригрозили персональными санкциями, что вызвало нервную реакцию в Нур-Султане.

Поводом для беспокойства стало высказывание депутата Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель – немецкого политика, члена Комитета по иностранным делам, члена группы координации выборов которая курирует деятельность парламента по наблюдению за выборами.

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Во время своего выступления в рамках дискуссии по резолюции Виола фон Крамон-Таубадель заявила следующее: «Пришло время призвать к ответу казахстанское руководство. У нас есть глобальный режим санкций в сфере прав человека. Давайте его использовать». Данное высказывание и стало главным раздражительным фактором и неким предупреждением для Акорды.

Реакция не замедлила себя долго ждать и представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров через несколько дней заявил, что «Текст резолюции искажает реальное положение дел в нашей стране и был инициирован недружественно настроенными политиками, подпитываемыми сфальсифицированной информацией деструктивных кругов».

Однако помимо резких выпадов в отношении Европарламента, со стороны казахстанских чиновников началось и традиционное сглаживание проблемы и задабривание европейцев. Так, уже 16 февраля Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом Генеральной прокуратуры высказался по поводу свободы митингов и собраний в стране, заявив, что в минувшем году принято самое прогрессивное законодательство по этому поводу, и граждане теперь могут спокойно выходить с протестами на улицы.

«С прошлого года в Казахстане действует принципиально новый закон о мирных собраниях, который установил уведомительный характер проведения митингов вместо разрешительного порядка, который действовал ранее. Кроме того, для участников мирных собраний, включая акции протеста, выделены места в центральных частях крупных городов. Это очень серьезный шаг в сторону демократизации нашего общества. И эту политику мы должны разъяснять не только в нашем обществе, но и за рубежом. Желающие митинговать обязаны придерживаться нового закона», – сказал президент Казахстана.

Чтобы понравиться евродепутатам, власти сразу же после резолюции разрешили даже впервые провести митинг 28 февраля в центре города Уральска с требованием освобождения всех политзаключенных. А еще за несколько дней до принятия самой резолюции были сняты судебные ограничения в отношении ряда НПО, получающих гранты за рубежом, что еще раз показывает, что власти Казахстана вовсе не намерены вступать в жесткую конфронтацию с Западом.

А тем временем множество различных гражданских, социальных и политических активистов, поверивших в искренность принятой Европарламентом резолюции, принялись строчить коллективные обращения с призывом включить в списки персональных санкций тех или иных государственных чиновников, надеясь, что Брюссель откроет в Казахстане собственный «перечень Магнитского». Эти иллюзии подогревались различными национал-либеральными силами как внутри страны, так и за ее пределами, создавая из ЕС образ некого собирательного доброго барина, который придет и всех рассудит.

Хотя, в отличие от европарламентариев, чиновники Еврокомиссии никогда не страдали радикализмом в отношении руководства Казахстана, хорошо понимая, что на территории республики находится множество западных компаний, которые зарабатывают огромные барыши именно благодаря нынешним кабальным для Казахстана контрактам по недропользованию и соглашениям по управлению предприятиями черной, цветной металлургии и в добывающем секторе.

По состоянию на 1 ноября 2020 года в стране функционируют 22,1 тыс. иностранных компаний и 80% из них – это компании из стран ЕС, США и Великобритании. Тридцатью крупнейшими западными компаниями обеспечена треть всех налоговых поступлений в бюджет, а добывающий сектор на две трети принадлежит им же. Так, например, в совестном предприятии «Тенгизшевройл», разрабатывающем крупнейшее месторождение нефти на Каспии «Тенгиз», учредителями выступают Chevron (США), владеющий 50% акций, ExxonMobil (США), являющийся держателем 25% акций, а «КазМунайГаз» (Казахстан) владеет только 20% акций.

В другом крупнейшем консорциуме по добыче нефти и газа в Западно-Казахстанской области «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». 29,25% доли консорциума принадлежит Royal Dutch Shell plc (Нидерланды, Великобритания), 29,25% – Eni (Италия), 18% – Chevron (США) и только 10% казахстанской компании «КазМунайГаз». Такие же проблемы и при разделе добычи и в механизме начисления налогов, которые снимаются с продаж нефти фактически по цене себестоимости компаниям однодневкам в офшорных зонах.

То есть, при участии правящей элиты западные компании стригут с Казахстана каждый год многие десятки миллиардов долларов чистой прибыли, оставляя отравленные водоёмы, степи и умирающее от онкологии и различных болезней население. По сути, страна находится под внешним управлением и является типичной сырьевой колонией, и все игры с резолюциями являются лишь одним из методов давления с целью держать Нур-Султан на коротком поводке.

Поэтому Европейский Союз всегда использовал излюбленную политику «нефть в обмен на демократию», закрывая глаза на реальные репрессии и преследования, скидывая в урну очередные резолюции собственного парламента. Так будет и в этот раз, потому что никаких персональных санкций никто накладывать на казахстанских чиновников не будет, ведь они держатели и собственники дорогостоящей недвижимости, гостиниц, вкладов, не признают Крым российским и вообще обеспечивают транснациональным корпорациям самые благоприятные условия.

Кроме этого, правительство Казахстана взяло еще в добавок кредит в 1,5 миллиарда евро для формирования бюджета у Всемирного банка реконструкции и развития под политические условия проведения структурных реформ экономики и приватизации в интересах западного капитала. А чтобы не соскочили с крючка в случае невыполнения требований Вашингтона и Брюсселя Нур-Султану просто не выплатят следующий транш.

Предупреждение Виола фон Крамон-Таубадель на самом деле касалось того, чтобы в Акорде (администрации президента) в ханской ставке отдавали себе отчет в том, что не нужно слишком глубоко интегрироваться в ЕАЭС, а важно следовать в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) Казахстана и Европейского союза, подписанного в Астане в 2015-м и ратифицированного в 2020-м.

Поэтому все стороны друг друга хорошо поняли и продолжают разыгрывать показательные спектакли. Так, для того, чтобы максимально потрафить Брюсселю казахстанские власти впервые разрешили марш феминисток с митингом в самом центре Алматы на 8 марта, что стало по европейским меркам неслыханным торжеством демократии и свобод человека. А чтобы еще раз убедить США и ЕС в своей лояльности 17 марта в столице в шикарной гостинице состоялось заседание «Национального координационного совета оппозиционных сил» во главе с бывшим членом парламентской фракции Нур Отан и экс-вице-министром Нуржаном Альтаевым.

По данному национал-либеральному форуму нужно будет дать более подробный материал, но уже всем очевидно, что в Акорде сейчас лепят легальную и чисто прозападную «оппозицию», так как Нуржан Альтаев и олигарх Маулен Сейсембаев намерены проводить в Казахстане реформы по украинскому образцу и под идейным руководством Михаила Саакашвили.

Напомним, что в конце минувшего года в Киеве при участии посла РК Дархана Калетаева и состоялись эпохальные встречи бывшего грузинского президента с казахстанской делегацией на которых и благословили создание новой либеральной «оппозиции».

Так что теперь в стране будут регулярные свои марши феминисток и свои доморощенные продолжатели дела Майдана и Мишико. Поэтому в Европарламенте по поводу судьбы казахстанской демократии могут быть полностью спокойны.