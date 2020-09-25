ЕС толкает Белоруссию в объятия Москвы

25.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Череда заявлений из европейских столиц о непризнании Александра Лукашенко президентом существенного влияния на ситуацию в Белоруссии не оказывает, важно понять, чем это обернется на практике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил белорусский политолог Евгений Прейгерман.

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«ЕС может дальше действовать, исходя из непризнания властей легитимными, то есть не направлять послов в Минск, не подписывать контракты с действующим руководством республики. Аналогичные заявления звучали и после выборов 2010 года, но формулировки были мягче, на политическом уровне страны ЕС на несколько лет свели к минимуму контакты, однако юридических последствий у этого шага не было: послы работали, контракты заключались», – напомнил эксперт.

По его словам, все зависит о того, сможет ли Лукашенко сохранить возможность управлять страной, ее границами. Прейгерман полагает: когда ЕС увидит, что реальную власть сохраняет действующий президент, то никаких альтернатив, кроме как взаимодействовать с нынешним руководством, у Брюсселя не останется.

В свою очередь московский политолог Владимир Евсеев уверен, что для Лукашенко сложилась не такая уж и плохая ситуация, поскольку прямого влияния на него или экономику страны санкции Запада не окажут: большая часть экспорта республики завязана на Россию, КНР, Венесуэлу, страны постсоветского пространства.

«К зиме ситуация с санкциями и протестным движением успокоится, поскольку реального давления на действующие власти шаги ЕС и Вашингтона не окажут, они лишь подтолкнут Минск к еще более тесному сотрудничеству с Москвой», – подчеркнул Евсеев.