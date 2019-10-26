ЕС толкает Западные Балканы в объятия России

26.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Европейский союз из-за своей политики двойных стандартов продолжает терять прежних друзей на Западных Балканах, шесть государств которых (ЗБ-6) претендуют на членство в ЕС.

Об этом в статье на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцоговине (март-июль 2018 г.) Владимир Цыбульник.

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По его словам, прошедший недавно саммит ЕС отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, стал «демонстрацией провала балканской политики Евросоюза».

«В регионе появились дважды обманутые и обиженные Албания и Северная Македония, которая ради переговоров пошла на жертву, изменив название страны. Нанесенную обиду на Балканах не прощают и не забывают. Не скажу, что Брюссель обрел в лице Тираны и Скопье двух кровожадных врагов, но двух друзей, возможно, потерял. Соседние же страны задумались о той легкости, с которой ЕС, в первую очередь Франция, забывают свои обещания», – пишет Цыбульник.

Кроме того, считает дипломат, возвращается замедлившаяся милитаризация стран региона.

«В Республике Сербской БиГ создан корпус жандармерии, на вооружении которого – тяжелое стрелковое оружие и бронетехника. Косово заканчивает строительство национальной армии. Сербия продолжает вооружаться при активной помощи Москвы, что делает возможным ее превращение в региональную военную угрозу», – отмечается в публикации.

Также автор пишет, что «ЕС продолжает применять двойные стандарты и манипулировать условиями, определяющими возможность начала вступительных переговоров».

«Коротко говоря, саммит толкнул страны ЗБ-6 в прошлое, из которого они пытаются выбраться и сделать так, чтобы о них не говорили как о «пороховой бочке Европы». И должен заставить задуматься Украину, Грузию и Молдову об отношениях с ЕС, реальностях евроинтеграции», – приходит к выводу Цыбульник.

Также он обращает внимание на недавнее исследование под названием «Толкает ли ЕС страны Западных Балкан в объятия России?».

«Октябрьский саммит ЕС дал положительный ответ на этот вопрос. А визит 19 октября в Сербию Дмитрия Медведева, совпавший с торжествами по случаю 75-летия освобождения Белграда, походил на инспекцию армии. Романтическая привязанность к России начинает преобразовываться в военно-политический и экономический союз, замешанный на т.н. славянско-православном единстве. И тут вето Э.Макрона оказалось как нельзя кстати», – добавляет дипломат.

Кроме того, говорит он, помимо России в регионе укрепляются позиции Китая и Турция.

«США, заметно усиливая свое дипломатическое присутствие, столкнутся с этой агрессивной тройкой стран на поле боя в одиночку, на Евросоюз надежды маловато», – резюмирует Цыбульник.