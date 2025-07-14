«ЕС требовал от Тбилиси повторить кровавую авантюру Саакашвили» – грузинский политик
После начала СВО Брюссель и Киев давили на Тбилиси с требованиями открыть второй фронт путём нападения на Абхазию и Южную Осетию.
Об этом в интервью каналу «Walk&Talk» заявил грузинский политик Темур Пипия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Общий информационный фон, конечно, антироссийский. Но народ к русским, к россиянам вообще относится очень хорошо. Это со 2-й половины 80-х, почти 40 лет, началось промывание мозгов грузинского народа. Поколение поменялось, с россиянами, русскими у грузин в большинстве своём хорошие отношения.
Кстати, к абхазам и осетинам, нашим братьям, хочу обратиться. Грузинский народ простой, в этом смысле жертва 40-летнего промывания мозгов, со 2-й половины 80-х на мозги грузин действуют, чтобы мы стали врагами России, русских, абхазов, осетин, а у них не было такого. Это надо учитывать», – сказал политик.
В связи с эти он поделился любопытными фактами последних лет после начала СВО на Украине.
«То, что наше правительство не втянулось в противостояние между Россией и Западом. Хотя, колоссальное давление было. В том числе, против Абхазии, против Цхинвала (ЮО). Прям открытый был призыв [открыть второй фронт] со стороны Брюсселя, со стороны Киева.
Сейчас, мол, военные базы российские свободны от техники, она вся ушла туда, да и живой силы у них нет, сейчас самый раз. Поступали призывы от дипломатов, которые приезжали. А от Киева открыто.
Прямо идите войной и присоедините обратно. Повторить кровавую авантюру 2008 года – то, что Миша сделал Саакашвили, но нынешняя власть этого не сделала», – рассказал Пипия.
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