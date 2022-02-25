ЕС требует от Белграда присоединиться к санкциям против России

25.02.2022  17:12 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Сербия


Официальный представитель Евросоюза Петер Стано заявил о том, что Брюссель ожидает от Сербии солидарности с европейской позицией в отношении антироссийских санкций.

Об этом сообщает Nova S, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальный представитель Евросоюза Петер Стано заявил о том, что Брюссель ожидает от Сербии солидарности...

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«Наша позиция предельно ясна, когда речь идет о поддержке наших санкций – ожидается, что страны-кандидаты (в члены ЕС), такие как Сербия, будут постепенно согласовывать свои решения и позиции с ЕС во внешней политике и политике безопасности, – заявил Стано. – Путин нарушил международное право, варварским образом напал на соседнюю страну и намерен уничтожить суверенную, независимую Украину. Это против всех международных принципов, против самого Устава ООН. ЕС это резко осуждает это и ответит мощными санкциями, ограничивающими возможности России».

Представитель ЕС также сказал о том, что Брюссель ожидает, что «наши партнеры и союзники последуют этому примеру в защите суверенитета и независимости Украины, в защите европейской безопасности и стабильности и в защите международных правил и принципов».

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