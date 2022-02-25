ЕС требует от Белграда присоединиться к санкциям против России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Официальный представитель Евросоюза Петер Стано заявил о том, что Брюссель ожидает от Сербии солидарности с европейской позицией в отношении антироссийских санкций.

Об этом сообщает Nova S, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Наша позиция предельно ясна, когда речь идет о поддержке наших санкций – ожидается, что страны-кандидаты (в члены ЕС), такие как Сербия, будут постепенно согласовывать свои решения и позиции с ЕС во внешней политике и политике безопасности, – заявил Стано. – Путин нарушил международное право, варварским образом напал на соседнюю страну и намерен уничтожить суверенную, независимую Украину. Это против всех международных принципов, против самого Устава ООН. ЕС это резко осуждает это и ответит мощными санкциями, ограничивающими возможности России».

Представитель ЕС также сказал о том, что Брюссель ожидает, что «наши партнеры и союзники последуют этому примеру в защите суверенитета и независимости Украины, в защите европейской безопасности и стабильности и в защите международных правил и принципов».