Запад требует от косовских сепаратистов угомониться – не отвлекать НАТО от украинской войны

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Официальный Брюссель выступил с заявлением, согласно которому верхушке албанских сепаратистов в Приштине нужно как можно скорее назначить выборы в четырех сербских муниципалитетах на севере Косово и продолжить вывод оттуда «косовской полиции».

В случае провала деэскалации ЕС пригрозил косовским албанцам «принять меры».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», официальный Брюссель потребовал от Косово действовать в направлении снижения напряженности и немедленно прекратить полицейские операции на севере края. Также было подчеркнуто, что поставленные «премьером» албанских сепаратистов Альбином Курти албанские мэры северных, населенных преимущественно сербами муниципалитетов, выполняют свои функции временно. ЕС приветствует решение Приштины о снижении полицейского присутствия на севере на 25%, но подчеркивает, что необходимы дальнейшие шаги.

«Кроме того, чтобы положить конец нынешнему кризису, необходимо как можно скорее провести внеочередные выборы во всех четырех муниципалитетах и организовать их всесторонне. Это означает, что при полном и безусловном участии косовских сербов», – говорится в заявлении, при этом отмечается, что диалог между Белградом и Пришитиной должен быть продолжен под эгидой ЕС.

В свою очередь ранее «вице-премьер» Косово Бесник Бислими, отвечающий за диалог с Сербией, заявил, что Косово не назначит новые выборы в четырех северных муниципалитетах до тех пор, пока Евросоюз не отменит санкции против края. В свою очередь «премьер» Альбин Курти назвал такое решение «логичным».

«С ним невозможно идти на компромиссы, потому что он не заинтересован в нормализации отношений между сербами и албанцами. Его не интересует ни экономика, ни что-либо другое, кроме изгнания сербских имени и фамилии из Косово и Метохии», – прокомментировал позицию Курти KosovoOnline эксперт Центра социальной стабильности Неманя Завишич.

Завишич отметил, что косовскому «премьеру» удается вести относительно независимую от Запада политику, поскольку он имеет поддержку доминирующей низкоинтеллектуальной части албанского населения Косово. Этот электорат прощает экономические и социальные провалы кабинета Курти, нищету и криминал, царящие в крае, но с легкостью отзывается на националистический миф правящей клики о том, что во всех бедах албанцев виноваты сербы.

При этом из-за волнений на севере Косово ЕС и США впервые за все время существования выпестованного ими сепаратистского образования ввели санкции против Приштины, приостановив продвижение «Республики Косова» в международные институты. А также заморозив финансовую помощь краю.

На фоне украинской войны Запад хочет создать на Балканах надежный мирный тыл, приведя и Сербию, и Косово в ЕС и НАТО, чтобы сконцентрироваться на борьбе с Россией.