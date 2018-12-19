ЕС требует от Украины вернуть право голоса переселенцам из Донбасса

19.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Европейском Союзе ожидают, что Украина обеспечит избирательные права внутренне перемещенных лиц, покинувших Донбасс после начала там конфликта и Крым после присоединения его к РФ, а также проведет честные и справедливые выборы в 2019 году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил глава Представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

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«Она (высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини — Ред.) подчеркнула тот факт, что будет важно обеспечить полные избирательные права всех внутренне перемещенных лиц. Она рассчитывает на свободное и справедливое проведение президентских и парламентских выборов в следующем году», — рассказал Мингарелли о деталях пленарного заседания в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС на пресс-конференции в среду в Представительстве ЕС на Украине.

По его словам, Могерини приветствовала принятие в первом чтении проекта Избирательного кодекса и назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

«Она подтвердила важность укрепления нашего взаимодействия, чтобы помочь Украине ответить на гибридные угрозы», — заявил Мингарелли.

Напомним, летом 2018 года Верховный суд Украины лишил переселенцев из Донбасса и Крыма права голоса на местных выборах. Право же участия в общенациональных выборах переселенцы фактически лишены потому, что их нет в списках на участках по месту проживания, поскольку сама регистрация проживания- временная.