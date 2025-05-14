ЕС Украине не светит, но мы должны обещать – Сикорский

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Западные лидеры должны продолжать обещать Украине вступление в ЕС, даже если реально его не предвидится.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К вопросу об Украине. Вы сказали, у вас запланированы встречи с потенциальными членами. Но мы слышали, как президент Квасьневский сказал, что скептически относится к перспективе вступления Украины в ЕС. Это и ваше мнение?», – спросила ведущая.

Однако польский министр уверен, что если такое и случится, то точно нескоро.

«Ну, Зеленской был недоволен, когда я сказал ему, что это может произойти не через два года, а к концу десятилетия. Украине нужно выполнить свою домашнюю работу. Мы хотели открыть один или два кластера. К сожалению, Венгрия заблокировала это», – ответил Сикорский.

Он подчеркнул, что даже пустые обещания могут быть важны для режима Зеленского, который сможет «продать» их наивному народу.