12.03.2018, Москва, Елена Острякова

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ЕС-Украине: Старайтесь, мы пока не устали

Евросоюз рассматривает финансовую помощь Украине как инвестицию в развитие европейского континента.

Об этом сегодня в Киеве заявила вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини.

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«Это подтверждается тем, что ЕС единодушно поддержал санкции. Также было принято решение о финансовой помощи Украине. Нет никакой усталости, потому что мы видим стремления, желания и первые результаты. Мы рассматриваем это как инвестицию в развитие Европейского континента», – сказала Могерини.

Она особо подчеркнула, что ЕС не признает воссоединения Крыма с Россией.

«Мы не признаем эту незаконную аннексию и будем проводить нашу политику по ее непризнанию. Мы продолжаем осуждать нарушение международного права. Мы не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и продолжим санкции в этом отношении», – пообещала Могерини.