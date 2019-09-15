ЕС уламывает Украину помириться с Россией

15.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Евросоюз давно понял, что русофобская политика экономически не выгодна, поэтому предпринимает попытки заставить Киев наладить отношения с Россией.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы допустили, привело к тому, что, я вспоминаю, у нас в мае была большая встреча с Европарламентом, и господин Кокс (глава миссии Европарламента по реформированию ВР – прим. ред.) нас всех, все фракции уговаривал: «Пожалуйста, пересмотрите и вопрос Крыма, и вопрос России, нам всем Россия очень нужна, у нас падают обороты». И так далее. То есть он украинских депутатов, извините, уламывал, чтобы они работали на Россию», – рассказал он.

При этом экс-парламентарий выразил опасения, что теперь такому давлению может подвергнуться неподготовленный в политическом плане президент Владимир Зеленский.

«Тот процесс, в котором сейчас оказался президент Украины Зеленский, причем, человек абсолютно непросвещенный в политической сфере, он оказался под давлением всех международных организаций, которые требуют возвращения России в экономические отношения со всеми миром. И Трамп на этом настаивает, и Евросоюз, и остальные. Поэтому ситуация очень непростая. Я думаю, что украинское общество должно сформировать четкий месседж, что мы хотим, как мы это видим, его выразить, и прежде всего, выразить президенту Украины, чтобы ему было чем дальше апеллировать», – считает Рыбчинский.