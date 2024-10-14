ЕС умудрился обозлить в Боснии и сербов, и мусульман

От Боснии и Герцеговины еврочиновники потребовали провести гармонизацию собственного визового режима с визовым режимом ЕС. От выполнения этого условия зависит получение страной первого транша в 70 миллионов евро по «Плану роста», но это уже вызвало недовольство как в бошнякско-мусульманском Сараево, так и в сербской Баня-Луке.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», ранее было объявлено, что ЕС выделит шесть миллиардов евро Западным Балканам в рамках «Плана роста» если страна выполнит 113 условий для получения 1 миллиарда и 85 миллионов евро в обмен на «проведение реформ». Однако из затребованных 113 условий с БиГ были согласованы 110, а три оспорены: по вопросу о Конституционном суде, праве энтитетов накладывать вето и о едином для всей страны номере службы экстренной помощи.

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Директор Директората по вопросам соседства и переговоров о расширении Еврокомиссии Герт Ян Кёпманн заявил, что странам Западных Балкан следует постепенно гармонизировать свою визовую политику с визовой политикой ЕС. То есть от БиГ требуется ввести визы с Россией, Китаем, Турцией, Азербайджаном, Кувейтом, Оманом, Катаром, с которыми у Боснии нет виз, а Евросоюза есть, а также с Саудовской Аравией, с которой Сараево договорилось об отмене виз с началом нынешнего туристического сезона.

«Если они хотели еще больше отдалить нас от себя, у них это хорошо получилось. Никакой гармонизации визового режима с ЕС не будет…. ЕС относится к Боснии и Герцеговине как к легкомысленному проекту и именно поэтому постоянно возникают новые условия. Всем ясно, что Сараево никогда не согласится на введение виз с Турцией, как и с Саудовской Аравией. У нас нет проблем сказать, что Россия и Китай – наши друзья, и мы сохраним нашу дружбу», – прокомментировал требования ЕС президент Республики Сербской Милорад Додик.

В свою очередь министр иностранных дел БиГ, бошняк Эльмедин Конакович высказался в комментарии для N1 ​​эту тему так:

«Они просят ввести визы для граждан Турции и России… Мы не можем их слушать, Турция – друг БиГ. Не знаю, что должно случиться, чтобы политики РС проголосовали за визы для русских и китайцев. Эти меры ставят под угрозу туризм в Боснии и Герцеговине. Мы показали, что прибытие туристов из Саудовской Аравии в БиГ увеличилось на 130 процентов, как и влияние на экономику… Мы не будем слепо слушать кого-либо в ущерб интересам БиГ и наших граждан».