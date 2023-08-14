ЕС усиливает военную поддержку Украину в ущерб собственной безопасности
Европейский союз продолжает наращивать военную поддержку Украины.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано
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Он отметил, что военная помощь Киеву со стороны ЕС с февраля прошлого года на сегодня «составляет около €20 млрд и продолжает расти».
«Сумма включает двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд», – сказал Стано «Известиям».
В Госдуме же считают, что на Западе переоценили эффективность своего вооружения и способность украинских солдат им пользоваться.
«Оружия поставляется много, суммы большие, но также много вопросов по качеству оружия и возможности его эксплуатации. Ведь этим оружием надо уметь пользоваться», – заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
А первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев уверен, что на Западе недооценили российскую армию и ее боевой дух.
«Затевая украинскую авантюру, Запад словно забыл уроки прошлого, когда в XIX веке с Наполеоном и в XX с Гитлером на нашу страну уже обрушивались вооруженные силы всей Европы, но терпели поражение, потому что сломать русского солдата не могли», – приходит к выводу Журавлев.
А научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк обращает внимание, что в прежние годы расходы на оборону, военные технологии, производство боеприпасов в ЕС были резко ограничены, а потому выяснилось, что Евросоюзу даже нечего поставлять Украине. Он говорит, что европейцы слабо представляют, как правильно вести боевые действия в условиях современного конфликта.
«Германия в последний раз участвовала в серьезных боевых действиях в 1945 году. После этого были миротворческие миссии и не более того. С этой точки зрения у Евросоюза проблемы не только с вооружением, но и с пониманием того, как надо должным образом вооружение применять», – считает эксперт.
По его словам, лидеры ЕС столкнулись с очень непростой дилеммой: поддерживать Украину и дальше, но тогда пожертвовать собственной военной безопасностью.
«Военный потенциал той же Германии ослаблен, причем не только бронетанковых войск, но и ВВС. Сейчас канцлер Олаф Шольц может послать в воздух только одну эскадрилью ударных вертолетов. В других странах ЕС в ряде случаев картина и того хуже», – утверждает Батюк.
В свою очередь эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков указывает, что больше всего от наращивания военных расходов и расширения помощи Украине выиграли оружейные концерны.
«Европейский оборонно-промышленный комплекс, в том числе американский, — главные бенефициары. Такие концерны, как Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, ждут больших заказов. Связано это не только с помощью для Украины, но и с необходимостью пополнять европейские арсеналы, проводить переоснащение вооруженных сил государств», – подчеркнул Ермаков.
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