ЕС устроил миграционный кризис с Белоруссией на пустом месте

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Новости Украины

На территорию ЕС из Белоруссии уже проникло в десятки раз больше мигрантов с Ближнего Востока, чем находится сейчас в лагере на границе, из-за чего разразился кризис.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только в одной Германии властям сдались 25 тысяч человек, которые нелегально пересекли белорусско-польскую или белорусско-литовскую границы. Я думаю, что еще большее количество уже снабжено соответствующими документами и благополучно находятся в западноевропейских странах. Там действует своего рода транснациональная мафия, которая организует эти потоки нелегальной миграции. Среди лиц, задержанных за пособничество нелегальной миграции в Польше, Германии и Франции, ни одного белоруса не было. Это либо граждане НС, либо уже натурализовавшиеся бывшие мигранты, либо граждане Грузии и Украины, которым был предоставлен безвизовый режим», – сказал Шпаковский.

Кроме того, по его мнению, огромное количество мигрантов попадает в ЕС с территории Украины.

«Я бы еще внимательно посмотрел на так называемый украинский маршрут. Потому что под весь тот информационный шум о солидарности Украины с Евросоюзом, учения непонятных войск на белорусско-украинской границе с территории Украины в Польшу благополучно попадают мигранты», – сказал Шпаковский.