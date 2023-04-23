ЕС утилизирует своих преступников в батальоне Дудаева – Онуфриенко

Владимир Гладков.  
23.04.2023 23:23
  (Мск) , Минск
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Дзен, Донбасс, ЕС, Кавказ, Криминал, Россия


Страны Европы девятый год практикуют ловкий способ утилизации бежавшего с Кавказа и Закавказья преступного элемента, в том числе из числа боевиков-сепаратистов, получивших убежище европейских стран под видом «политически репрессированных».

Об этом в эфире агентства «Белта» заявил покинувший Украину политблогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Европы девятый год практикуют ловкий способ утилизации бежавшего с Кавказа и Закавказья преступного...

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«Тому же Западу выгоднее утилизировать этот личный состав. Они отправляли граждан Евросоюза разных стран на Украину.

Батальон Джохара Дудаева – из кого он сформирован? Из тех беженцев с Кавказа, там не только чеченцы, там и азербайджанцы, и грузины. То есть весь преступный элемент, зачастую с территории того же Азербайджана бежавший, чтобы не сесть там в тюрьму, перебрался в Европу, получили статус беженцев, политических беженцев, гражданство получили, но так как вокруг них формируется гражданский элемент, национальные банды, наркоторговля, они конкурируют с местным преступным элементом, надо от них избавиться», – сказал эксперт.

По его словам, был разработан хитрый принцип, чтобы потери не бросались в глаза.

«Сформировали добровольческие батальоны, отправили воевать на Донбасс, где их благополучно и утилизировали. В результате, чтобы не привлекать внимание, батальон Джохара Дудаева переименован в батальон имени Мунаева, потом ещё ему присвоено третье название, а личный состав могилизируется, могилизируется и могилизируется, но погибший в одном батальоне уже не ассоциируется с другим батальоном, хотя это один и тот же батальон, одна и та же мясорубка», – объяснил Онуфриенко.

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