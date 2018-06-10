10.06.2018, Киев, Игорь Петров

1 793 просмотров

ЕС ужесточает контроль за Украиной

Новая концепция отчетности о работе странах Восточного партнерства не является «наказанием» Украины.

Об этом на ІІ Межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО» заявил Петрас Ауштревичиус, член Европейского парламента (Литва), Группа Альянс либералов и демократов для Европы, член Комитета по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Что касается Европарламента, то мы недавно инициировали новый инструментарий составления отчетов о проведенной работе в странах Восточного партнерства, ассоциированных странах, таких как Украина, Грузия и Молдова. Мы пытаемся подвести под это больший политический вес. Не думайте, что это с нашей стороны попытка наказать вас, нет – чем больше мы отслеживаем, тем больше мы знаем про успех и недостатки. Это на пользу обеим сторонам. Не думайте, что это наказание”, – сказал евродепутат.

По его словам, “концепция состоит в политических условиях”.

“Это закладывается в текущие и будущие схемы расширения. Мы считаем необходимым использовать такие условия разумным образом, чтобы не передавить. Но у нас были определенные ошибки в 2017 году, когда Украине был выставлен 21 пункт для получения макрофинансовой помощи. Мы должны фокусироваться на главном, на главных пунктах. Поэтому обе стороны должны знать, что это легко отследить и прочее», – Ауштревичиус.