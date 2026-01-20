ЕС в панике: Атака на Европу стала идеологией США
Союз Европы и США не просто дал трещину, а фактически разваливается на глазах.
Такой смысл опубликованной американской газетой The New York Times статьи, посвященной этому вопросу, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Что происходит с дипломатическим союзом, которому уже 80 лет, когда его ведущее государство угрожает военным вторжением в одну из стран-участниц, ведет экономическую войну против других и открыто заявляет о намерении оказывать политическое и культурное сопротивление их правительствам?
Обречен ли этот союз? Именно этот вопрос сейчас звучит в столицах по всей Европе, где лидеры пытаются срочно отреагировать на стремительную эскалацию кампании президента Трампа с целью получить контроль над Гренландией — несмотря на возражения ее жителей», – пишет издание.
В материале отмечается, что это больше не союз, а «отношения, построенные исключительно на условиях Трампа».
«Применение того, что по сути является экономической войной против союзников, в такой форме — это беспрецедентно», — говорит Ян Лессер, руководитель брюссельского офиса Немецкого фонда Маршалла.
Он признает, что без гарантий США Европа бессильна против России.
«Было бы глупо в условиях войны в Европе просто отказаться от всех стратегических и оперативных преимуществ, которые дает этот союз. Но если Соединенные Штаты больше не являются надежным партнером в этом альянсе, тогда Европе нужно искать другие варианты», – заявил эксперт.
Газета пишет, что угрозы Трампа так или иначе добиться передаче США Гренландии «еще больше подорвали доверие, которое десятилетиями было основой союза с Соединенными Штатами».
«Возвращение к тому уровню доверия, который мы имели раньше, потребовало бы, по моему мнению, смены поколений. Атака на Европу идет не только от отдельного лица — ее уже превратили в идеологию», – причитает Роза Балфур, директор Carnegie Europe.
Она обращает внимание, что после последних угроз Трампа все больше голосов в Европе призывают к решительным действиям против США и все меньше настроены к уступкам.
«Реальность, кажется, наконец доходит до тех, кто выступал за осторожность, диалог и подход давайте послушаем, что скажет Трамп. Чувствуется, что этот сдвиг уже начался», – считает Балфур.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: