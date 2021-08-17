ЕС в попытке лишить «Газпром» монополии накликал беду на свои газовые хранилища

17.08.2021, Москва, Олег Кравцов

На европейские рынки в этом году не пришли необходимые потоки сжиженного природного газа (СПГ), что вызвало рост цен на «голубое топливо» и его дефицит в хранилищах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Отмечается, что еще утром в понедельник стоимость сентябрьского фьючерса на газ в нидерландском хабе TTF сохранялась около 550 долларов за 1 тысячу кубометров, но уже через несколько часов цен перешагнула уровень в 586 долларов — то есть за один день цена газа в Европе подскочила почти на 7,7%.

Кроме того, обращает внимание аналитик компании «Финам» Алексей Калачев, темпы заполнения европейских ПХГ сегодня заметно ниже прошлогодних.

«Сейчас европейские хранилища заполнены на 61,2%. А по сравнению с 2017 и с 2018 годами такой объем газа в хранилищах был сформирован уже во второй половине июля. То есть сейчас отставание примерно на месяц», – говорит Калачев.

«Ключевая причина высоких цен в Европе заключается в том, что на рынок ЕС, который сами европейцы оценивали как очень конкурентный, нынешним летом не пришли нужные объемы СПГ», – объясняет гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

При этом исполнительный директор департамента компании «Универ Капитал» Артем Тузов отмечает, что политика «Газпрома» не является главной причиной роста цен на газ в Европе.

«Газпром» долго был монополистом при поставках газа в Европу, поэтому его привыкли обвинять в манипулировании ценами и даже в том, что он использует транзит газа как политическое оружие. Но благодаря принятию трех энергопакетов «Газпром» больше не является монополистом на европейском рынке газа. Теперь цена формируется исходя из альтернативных «Газпрому» источников предложения. В первую очередь СПГ», – напоминает Тузов.

Он подчеркивает, что если Европе не хватает газа, всегда можно закупить нужные объемы СПГ на глобальном рынке.

«Одна беда, СПГ-потоки ориентированы на Азиатский регион, и, если хочется купить газ, нужно предлагать цену больше. Азиатский спотовый индекс Platts JKM сейчас торгуется по 560 долл за 1 тыс. куб. м. Поэтому рост цены до 585 долл. выглядят вполне обоснованными», – сказал эксперт..

Он считает, что у Европы есть выход из ситуации – сертифицировать новый газопровод «Северный поток-2» и заключить долгосрочные контракты на поставку газа по нему, задействовав 100% мощности газопровода.

«Но, возможно, Европа готова покупать СПГ по 750 долл. за 1 тыс. куб. м, но не форсировать сертификацию СП-2», – не исключает Тузов.