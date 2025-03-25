ЕС в шоке: Россия и США могут начать обыскивать суда, идущие в украинские порты
В Киеве и ряде европейских столиц очень обеспокоены тем, что по итогу переговоров Россия может направить военные корабли обыскивать суда, идущие в украинские порты.
Об этом в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские заявили, что для реализации инициативы по Черному морю в 2022 году необходимо ослабить санкции против некоторых их банков и разрешить экспорт удобрений и других товаров через порты ЕС.
Но они также хотели, чтобы украинские корабли в Черном море подвергались тщательным проверкам. Эрдоган должен был обеспечить это, но он этого не сделал. Поэтому русские в основном отказались от прекращения огня», – сказал аналитик.
Меркурис подчеркнул, что сейчас переговорщики возвращаются к идее досмотра судов, и в Европе этим очень обеспокоены.
«Теперь, очевидно, русские настаивают на этом, и есть сообщение, что украинцы недовольны этой идеей. Некоторые страны ЕС, например Румыния и Болгария, тоже недовольны этим и опасаются, что если будет заключено подобное соглашение прекращения огня в Черном море, то российские военные корабли начнут заходить в западные части Черного моря, останавливать украинские торговые суда и досматривать их.
Так что, как видите, есть много вопросов, которые нужно обсудить, и понятно, почему украинцы могут сопротивляться и почему переговоры могут оказаться очень сложными и запутанными.
Если Россия согласится на это, это будет безумием. Это может сильно нервировать некоторых людей. Потому что, если это приведет к совместным проверкам американцами и русскими украинских кораблей в Черном море, я думаю, это вызовет огромный шок в Киеве, а также в европейских столицах», – подытожил Меркурис.
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