ЕС в шоке: Россия и США могут начать обыскивать суда, идущие в украинские порты

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В Киеве и ряде европейских столиц очень обеспокоены тем, что по итогу переговоров Россия может направить военные корабли обыскивать суда, идущие в украинские порты.

Об этом в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские заявили, что для реализации инициативы по Черному морю в 2022 году необходимо ослабить санкции против некоторых их банков и разрешить экспорт удобрений и других товаров через порты ЕС. Но они также хотели, чтобы украинские корабли в Черном море подвергались тщательным проверкам. Эрдоган должен был обеспечить это, но он этого не сделал. Поэтому русские в основном отказались от прекращения огня», – сказал аналитик.

Меркурис подчеркнул, что сейчас переговорщики возвращаются к идее досмотра судов, и в Европе этим очень обеспокоены.