«ЕС водит нас за нос, чтобы не давать деньги» – украинский политолог

ЕС намеренно устроил возню вокруг репарационного кредита Украине под русские активы, чтобы в результате провалить этот вопрос и умыть руки.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«История с репарационным кредитом – это изначально глухой угол. Эта история разваливает Европу, разделяет ее на два лагеря, вызывает внутреннюю конфронтацию. Даже между, условно говоря, Бельгией и Брюсселем внутренний конфликт получается. Гражданская политическая война, так мы шутим по этому поводу. И это изначально глухой угол, куда специально нас завели, чтобы прикрыть или создать нам сложности с получением финансовой помощи», – жаловался укро-эксперт.