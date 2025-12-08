«ЕС водит нас за нос, чтобы не давать деньги» – украинский политолог
ЕС намеренно устроил возню вокруг репарационного кредита Украине под русские активы, чтобы в результате провалить этот вопрос и умыть руки.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«История с репарационным кредитом – это изначально глухой угол. Эта история разваливает Европу, разделяет ее на два лагеря, вызывает внутреннюю конфронтацию. Даже между, условно говоря, Бельгией и Брюсселем внутренний конфликт получается.
Гражданская политическая война, так мы шутим по этому поводу. И это изначально глухой угол, куда специально нас завели, чтобы прикрыть или создать нам сложности с получением финансовой помощи», – жаловался укро-эксперт.
«Более реалистичный подход – это создание прямого европейского фонда, куда будет направляться часть налогов европейских. Или специальный налог на российские энергоносители, не надо им прекращать доступ к Европе. Введите на них наценку в 30%, и эту наценку передайте Украине.
Но в реалполитик никто работать не хочет. И поэтому то, что делает Европа по репарационным кредитам – это имитация реальной политики.
Вместо того, чтобы найти механизмы выделения Украине денег и поддержки Украины, они завели ситуацию в глухой угол и теперь показывают друг на друга: то на Венгрию, то на Бельгию, то на Брюссель.
Играют игру с нами в кошки-мышки, причем патетично при этом выступая, и каждый пытается натянуть вышиванку, занять максимально проукраинскую позицию, но на самом деле это игра с нами, нечестная игра», – резюмировал Бортник.
