ЕС вознамерился засудить российских военных в украинских судах

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Российские военные должны предстать не только перед международным трибуналом, который сейчас создается на Западе, но и перед украинским судом.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю о международном праве, защищенном международной судебной системой. Это международный уголовный суд. Это работа прокурора при международном уголовном суде при поддержке ЕС и многих стран мира. Это первый элемент. Далее это касается, конечно, и украинской судебной системы, которая работает над сбором доказательств и документированием преступлений, которые безусловно имели место на территории Украины. ЕС обеспокоен тем, чтобы суметь собрать вместе с государственными и международными судебными системами доказательства, чтобы, когда наступит момент, международное правосудие могло состояться, и те, кто несут ответственность, будут призваны к ответу за свои действия», – сказал Мишель.

По его словам, информацию о «преступлениях» российской армии собирают сами украинцы.

«Есть несколько вариантов. Например, ЕС выделяет как одну из идей гибридную форму с международным трибуналом, в составе которого находится государственный суд. История знает случаи с международными трибуналами, и когда наступит момент, нужно быть готовым. И для этого мы решили поддержать тех, кто находится на месте происшествий и документирует, опрашивает жертв, собирает данные доказательств, чтобы во время процесса на государственном уровне или государственном уровне в Украине были возможности для справедливого правосудия, которое могло бы сделать свою работу», – вещал Мишель.