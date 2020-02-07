ЕС встал на сторону радикальных сербских маргиналов против популярного в народе Вуйчича

07.02.2020, Москва, Елена Острякова

Евросоюз готовит платформу для признания правомерным бойкота парламентских выборов в Сербии, который объявила маргинальная прозападная оппозиция этой страны.

Несмотря на то, что сербские власти провели все реформы, предложенные Европарламентом и даже перенесли дату выборов на 26 апреля, европейские правозащитники продолжают утверждать, что реальных изменений не произошло.

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Об этом пишет European Western Balkans, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Только когда мы увидим реализацию этих законов на местах, когда мы увидим работу республиканского избирательного комитета, когда мы увидим, как работает регулирующий орган для электронных СМИ, мы можем сказать, что рекомендации из графика соблюдаются», – заявил исполнительный директор Фонда Открытого общества Милан Антониевич.

Сербский парламент принял законы, которые касаются неправомерного использования государственных ресурсов в ходе кампании – использование муниципальных зданий, транспортных средств, веб-сайтов и других ресурсов для продвижения одной партии.

Однако программный директор Transparency Serbia Неманья Ненадич заявил, что изменения в законы были «настолько незначительными, что можно сказать, что они были приняты в первую очередь для того, чтобы создать впечатление, что есть готовность что-то сделать, а не по-настоящему предотвратить злоупотребления».

Евросоюз может поставить под вопрос перспективу получения Сербией членства в ЕС, если выборы не пройдут так, как этого хочет малочисленная радикальная оппозиция.