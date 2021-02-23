ЕС введет антироссийские санкции по новой схеме

23.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Министры иностранных дел входящих в ЕС стран договорились на саммите ввести из-за дела российского мошенника Алексея Навального санкции, но пока подробности новых ограничений не оглашаются.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении по итогам встречи.

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При это конкретные имена представителей российских структур, попавших под санкции, пока не называются.

А вообще ко вчерашнему заседанию были готовы несколько версий санкционных списков, сообщает «Коммерсант».

«Дипломатам оставалось согласовать отдельные позиции, но сделать этого, видимо, пока так и не удалось», – пишет издание.

Также отмечается, что юридической базой для нового расширения санкционных списков стал появившийся в конце прошлого года новый механизм.

«Если до того «наказать» за нарушение прав человека можно было государство в целом, то теперь персональные санкции ЕС за нарушение прав человека могут быть введены в отношении отдельных фигурантов, организаций или физлиц, которым будет запрещен въезд в ЕС, а их активы в европейских странах, если таковые имеются, будут заморожены. Как раз под такие ограничения и попадут новые фигуранты европейских санкционных списков», – уточняет газета.

При этом агентство Reuters со ссылкой на свои источники утверждает, что санкции должны коснуться руководителей ряда российских силовых ведомств: главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.