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Структуры Евросоюза, работающие в регионе Чёрного моря, будут постепенно интегрированы в единую сеть, тесно взаимодействующую с НАТО в вопросах разведки.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С июля экспорт зерна по путям солидарности вырос почти на 2 миллиона тонн. Однако, теперь Россия атакует пограничные переходы рядом с Молдовой, Румынией и Польшей, что ставит под угрозу альтернативные маршруты. Поэтому нам нужно укреплять безопасность на Чёрном море и Дунае. Ключевую роль играет раннее обнаружение, и обмен информацией в реальном времени», – сказала Каллас.