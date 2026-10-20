ЕС вводит «Чрезвычайный протокол» для координации действий с НАТО в Чёрном море – Каллас

Максим Столяров.  
20.10.2026 21:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Крым, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Структуры Евросоюза, работающие в регионе Чёрного моря, будут постепенно интегрированы в единую сеть, тесно взаимодействующую с НАТО в вопросах разведки.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Структуры Евросоюза, работающие в регионе Чёрного моря, будут постепенно интегрированы в единую сеть, тесно...

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«С июля экспорт зерна по путям солидарности вырос почти на 2 миллиона тонн. Однако, теперь Россия атакует пограничные переходы рядом с Молдовой, Румынией и Польшей, что ставит под угрозу альтернативные маршруты.

Поэтому нам нужно укреплять безопасность на Чёрном море и Дунае. Ключевую роль играет раннее обнаружение, и обмен информацией в реальном времени», – сказала Каллас.

«Центр безопасности на Чёрном море, которые Румыния и Болгария создают при поддержке ЕС, ещё больше повысит осведомлённость о ситуации.

Кроме того, нам нужно быстрее принимать коллективные решения в случае серьёзных инцидентов. Для этого предлагается ввести Чрезвычайный протокол, предусматривающий немедленные политические консультации, и более эффективную координацию в условиях крупных гибридных кризисов. В том числе, координация с НАТО.

Европе также нужны более эффективные средства противодействия воздушным и морским угрозам. Мы развиваем совместные разработки и закупки, в том числе в рамках коалиции по БПЛА.

А программа наблюдения за восточным флангом способствует усилению обороны от балтийского до Чёрного моря, в тесной координации с НАТО», – добавила она.

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