ЕС выдаст Украине огромный кредит без участия США – в Брюсселе обдумывают механизм

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Financial Times со ссылкой на троих участвовавших в переговорах конфидентов пишет, что ЕС планирует привлечь до 40 млрд. евро кредитов для Украины без участия США. Для этого Брюссель разрабатывает альтернативное решение по финансированию, чтобы обойти вето Венгрии на продолжение замораживания российских активов.

Издание утверждает, что инициатива ЕС появилась на фоне беспокойства Брюсселя тем, что Венгрия помешает блоку предоставить гарантии, необходимые США для участия в схеме замороженных активов.

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«Правительство Виктора Орбана, наиболее пророссийского лидера ЕС, пыталось отложить решение о схеме замороженных активов до президентских выборов в США 5 ноября. Украина полагается на иностранную помощь, чтобы продолжать функционировать, поскольку Россия усиливает атаки на ее инфраструктуру», – говорится в публикации.

Денежные средства предназначены для поддержки финансовой стабильности Украины, которая, по данным Киева и МВФ, сталкивается с дефицитом финансирования в размере 38 млрд долларов в 2025 году.

Согласно проекту законодательного предложения, с которым ознакомилась FT, ЕС планирует выделить Украине неопределенное количество миллиардов кредитов еще до конца 2024 года.

Такой шаг, расширяющий существующую программу помощи, потребует поддержки большинства европейцев, а не единодушия, что лишит Будапешт права вето.

По словам еврочиновников, окончательная сумма может составить от 20 до 40 млрд. евро и будет установлена ​​Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами.

В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в $50 млрд, который будет погашаться за счет будущих доходов от замороженных российских золотовалютных резервов, большая часть которых хранится в Euroclear, бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг.

Согласно этому плану, ЕС и США должны были предоставить по $20 млрд, а остальные $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

Но США, чтобы обеспечить стабильный поток доходов для обслуживания кредита, потребовали гарантий того, что российские активы, большинство из которых находятся в Европе, останутся замороженными.

Еврокомиссия, в свою очередь, предложила продлить срок действия замораживающих российские активы санкций блока с нынешнего шестимесячного периода до 36 месяцев, чтобы обеспечить большую юридическую определенность. Другие предложенные варианты включают продление санкций на пять лет.

Однако Орбан, в прошлом накладывавший вето на поддержку Украины со стороны ЕС, блокирует такое продолжение.

Представитель венгерского правительства заявил послам ЕС в Брюсселе в понедельник, что этот вопрос придется решать после выборов в США.

В качестве альтернативы ЕС сейчас рассматривает возможность предоставления кредитов в рамках существующего пакета финансовой поддержки, срок действия которого истекает в конце этого года.

Эта схема предполагает увеличение общих заимствований блока и была бы поддержана общим бюджетом ЕС.

План ЕС предусматривает предоставление части из $20 млрд, которые должны поступить от Вашингтона согласно первоначальному предложению G7, если администрация Байдена не сможет предоставить кредит до выборов. Брюссельские чиновники надеются, что Вашингтон все же предоставит средства, уменьшив таким образом риски для ЕС.

В противном случае Брюссель должен начать работу в ближайшие несколько недель, чтобы своевременно преодолеть все необходимые законодательные преграды, ведь срок действия нынешнего пакета поддержки Украины истекает в конце года.