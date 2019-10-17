17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Киев, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

ЕС выделил дополнительные миллионы евро для украинских грантоедов

Новая программа House of Europe, которую запустил Европейский Союз, с бюджетом в 12,2 миллиона воплотит в жизнь более 20 грантовых программ для украинцев, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили во время презентации House of Europe в Киеве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В течение следующих трех лет House of Europe с бюджетом в 12,2 миллиона воплотит в жизнь более 20 грантовых программ в области культуры, креативных индустрий, образования, социального предпринимательства, медицины. Программа охватывает стажировки, учебные поездки, резиденции в Украине и странах ЕС”, — сообщили в пресс-службе программы.

16 октября 2019 года House of Europe объявил первые 11 конкурсов заявок на гранты и программы — еще около 20 возможностей появятся в ближайшее время. Следующая волна конкурсов стартует в январе 2020 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть