ЕС выделил дополнительные миллионы евро для украинских грантоедов

17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новая программа House of Europe, которую запустил Европейский Союз, с бюджетом в 12,2 миллиона воплотит в жизнь более 20 грантовых программ для украинцев, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили во время презентации House of Europe в Киеве.

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“В течение следующих трех лет House of Europe с бюджетом в 12,2 миллиона воплотит в жизнь более 20 грантовых программ в области культуры, креативных индустрий, образования, социального предпринимательства, медицины. Программа охватывает стажировки, учебные поездки, резиденции в Украине и странах ЕС”, — сообщили в пресс-службе программы.

16 октября 2019 года House of Europe объявил первые 11 конкурсов заявок на гранты и программы — еще около 20 возможностей появятся в ближайшее время. Следующая волна конкурсов стартует в январе 2020 года.