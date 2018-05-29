29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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ЕС выделил Украине 1 миллиард евро – уверяют, что хватит на два года

Во вторник, 29 мая, послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕС.

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Дополнительный 1 млрд евро в виде займа должен покрыть финансовые потребности Украины в течение двух с половиной лет. Займы будут поддерживать стабилизацию экономики и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставленные МВФ и другими донорами, говорится в заявлении.

МВФ определил дефицит финансирования в размере 4,5 млрд долл. США на 2018 и 2019 годы, перейдя за рамки финансирования, выделенного до настоящего времени международным сообществом.

“Дальнейшие выплаты будут обусловлены тем, что Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство права и гарантирует уважение к правам человека. Они подлежат экономической политике и финансовым условиям, сосредоточивая внимание на структурных реформах и надежных государственных финансах, включая сроки их выполнения. Условия будут заложены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Комиссией”, – говорится в сообщении.

Еврокомиссия будет отвечать за выплату макроэкономической помощи. Комиссия и Европейская служба внешних действий контролировать выполнение условий.

“Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия сделали совместное заявление “в свете невыполненных условий и отмены третьего транша предыдущей программы”, – сообщается на сайте.

Дальнейшая макрофинансовая помощь будет зависеть от прогресса в предотвращении коррупции, а также от прогресса программы МВФ, говорится в сообщении. Меморандум о взаимопонимании будет включать обязательства по усилению управления, административных возможностей и институциональной структуры для предотвращения коррупции.

После каждой выплаты Комиссия будет публично отчитываться о выполнении условий, в частности по предотвращению коррупции.

Относительно дальнейших шагов, отмечается, что: “Европейский Парламент и Совет ЕС будут призваны принять решение без дальнейшего обсуждения”.

Напомним, 9 марта Европейская комиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.