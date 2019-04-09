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09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Таможня, Украина
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ЕС за свой счет сделал приятное собакам украинских пограничников

В рамках проекта международной технической помощи от от Миссии EUAM Госпогранслужбе предоставили автомобильные прицепы для служебных собак, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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“Консультативная миссия Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины EUAM в рамках проекта международной технической помощи “Эффективное взаимодействие между ГФС, Госпогранслужбой и Нацполицией Украины в сфере противодействия трансграничной преступности” предоставила Государственной пограничной службе Украины автомобильные прицепы для перевозки служебных собак”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, полученное оборудование позволит пограничникам быстрее, комфортнее и удобнее транспортировать служебных собак к любым подразделениям границы.

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