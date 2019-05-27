ЕС захватил Приднестровье в торговые заложники

27.05.2019, Москва, Елена Острякова

Активная работа западных общественных организаций на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР) не изменит в целом пророссийских настроений в приднестровском обществе.

Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил дерктор бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше общество по вопросам внешней политики консолидировано. Уверен, что если мы сегодня или завтра повторим референдум 2006 года (о присоединении к России, «за» проголосовали 97% — ред.), то ответы будут схожие. Внутри нашего общества существует консенсус, каким быть Приднестровью», – сказал Широков.

Он не видит угрозы и в растущих объемах торговли с Евросоюзом.

«Приднестровье — это небольшое государство с небольшой экономикой. Ему трудно конкурировать на глобальных рынках. Приднестровье — непризнанное государство, что создает определенные барьеры для нашего развития. Поэтому республика должна использовать любые возможности и инструменты для того, чтобы достигать результата, который будет работать на сохранение нашей государственности. Если мы получаем выгоду — мы должны это использовать для достижения конечной цели, определенной на всенародном референдуме. Это наша независимость и последующие присоединение к РФ», – сказал Широков.

Вместе с тем эксперт признал, что в последние 15 лет Евросоюз стал главным торговым партнером ПМР, и этот дисбаланс несет определенные угрозы. Он полагает, что нужно добиваться ухода от посредничества Молдовы, госорганы которой сейчас офоормляют документы для приднестровских товаров, идущих на экспорт.

В начале 2008 года Евросоюз ввел для Молдовы автономные торговые преференции, предполагавшие право на беспошлинную торговлю с ЕС по многим позициям. Преференциями смогли воспользоваться и предприятия ПМР, которая на тот момент около половины своего экспорта направляла в РФ.

Режим АТП завершил свое действие 1 января 2016 года, после создания Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), а в декабре 2015 года Приднестровье договорилось с ЕС о продлении беспошлинной торговли в режиме «non paper». В обмен на это ПМР в 2016-2017 гг. сняла ввозные пошлины на европейские товары.

Сегодня ПМР успешно экспортирует товары – металл, электроэнергию, одежду, обувь, текстиль, алкогольную продукцию – в 20 стран Евросоюза. 85-90% приднестровского экспорта в ЕС приходится на четыре страны – Румынию, Италию, Польшу, ФРГ. Суммарный экспорт в эти государства в 2007 – 2018 гг. составил 2,257 млрд долларов, причем лидирует в списке Румыния (935,5 млн долларов). Румыния является для Приднестровья окном в ЕС, при всех идеологических расхождениях это главная европейская экономика, с которой работает Приднестровье.

Экспорт в Россию по итогам 2018 года составил 10,5%.