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09.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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ЕС закроет въезд украинцам, не отменяя безвиз – политолог

Новости Украины

Европа найдет причины, чтобы не пускать граждан Украины, пока сохраняется эпидемиологическая опасность.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если бы у нас провакцинировали все 100% населения, то все равно нашлись бы разные причины, чтобы сказать, почему украинцы не могут ехать в Европу, используя свой безвиз», – сказал политолог.

Тех вакцин Pfizer, о поставках которых якобы договорились, не хватит на все население.

«Насколько мне известно, они действительно будут закуплены и приедут в Украину. Но давайте говорит откровенно – в Украине сегодня около 40 миллионов население. Поэтому нужно, чтобы в запасе было 80 миллионов доз чтобы провакцинировать каждого человека два раза. Поэтому 10 миллионов – это не так много», – констатировал Константин Бондаренко.

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