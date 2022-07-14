ЕС заранее обьявил войну миллионам будущих обладателей российских паспортов на Украине

Новости Украины

Евросоюз осуждает и не признает российские паспорта, которые будут выдававать украинцам по упрощенной системе на основании последнего путинского указа.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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«Новое российское законодательство, которое сейчас упрощает процедуру получения гражданства России для всех украинцев, является еще одним грубым нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной России», – утверждает еврочиновник.

«Просто даже и не знаешь, как Россия будет жить с этим. Все-таки самомнение Европы – поразительная историческая аномалия. Самозваный центр мира, самозваный двигатель прогресса, самоназначенный полюс притяжения… Даже теперь, при очевидной несамостоятельности, без собственной культуры, экономики, вооруженых сил, без ничего – продолжает считать себя пупом земли», – комментирует ситуацию российский политобозреватель Андрей Перла.

Напомним, Путин на днях подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Украины.

Упрощенное получение гражданства России для украинцев, если не считать присоединения Крыма, имело три волны. Впервые подобный указ был опубликован в апреле 2019 года, и касался он только украинцев, проживающих на территории ЛДНР. Затем была редакция в 2020-м, но существенные изменения произошли уже после начала войны. В указ были вписаны граждане Украины, проживающие еще в двух регионах – Запорожской и Херсонской областях. Напомним, первая сейчас приблизительно на 80% находится под контролем российской армии, а Херсонская практически полностью.

И вот теперь идет очередное, уже четвертое, изменение к этому указу, и территориально он расширяется на все регионы Украины. В обновленном документе в качестве отдельных субъектов остаются только ДНР и ЛНР, а также вся остальная Украина, без выделения ее отдельных регионов.

В Киеве считают, что Россия таким образом хочет легализовать граждан Украины, которых только с начала СВО на ее территории прибыло более миллиона. Еще несколько миллионов обладателей украинских паспортов работали в РФ на легальной и полулегальной основе до войны. Учитывая, что спецоперация затягивается, проблема с «зависшими гражданами» все больше актуализируется. И указ Путина – один из способов разрешения «украинского вопроса» внутри самой России.

Кроме того, указ проясняет ситуацию для жителей Харьковской области, третья часть которой находится сейчас под контролем ВС РФ. Ранее под категории «жители ЛНР и ДНР» или «жители Запорожской и Херсонской областей» они не подпадали. Теперь же лояльным России местным дителям упростили получение гражданства.

«ВВП издал указ об упрощённом принятии в гражданство РФ любых граждан экс-Украины. С одной стороны, хорошо и правильно. Так же своевременно, как и СВО, правда, – русский медведь непостижимым образом превращается в русского жирафа, – но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тысячи людей этого указа ждут 8 лет, временно переместившись в Крым, в Москву, в Ростов и Воронеж, в Луганск и Донецк….Многие, увы, так и не дождались. А с другой стороны- это что же, сейчас все эти Ковтуны и Кивы нашими согражданами станут? Готова на что угодно поспорить, гражданина РФ Корчинського мы увидим раньше, чем многих других», – пишет, комментируя ситуацию экс-депутат Госдумы и член Обьединенной коммунистической партии Дарья Митина в своем телеграм-канале.