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ЕС заставит Украину заключить невыгодный контракт с «Газпромом»
Скорее всего, Украине не удастся добиться от «Газпрома» перезаключения контракта на транзит газа на новых условиях.
Об этом в эфире канала UMN заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Переговоры в мае ни к чему не приведут. Скорее всего, «Газпром» дотянет до 1 января 2020 года и потом скажет Европе: «Ну как, вам нужен наш газ?» – «А как же!». Он в очередной раз надавит на Киев: «Пусть они продлят транзитный договор, скажем, до 1 июля 2020 года и мы сразу дадим газ в необходимых объемах».
И что скажут европейские компании, которые подписали контракты на поставку газа конкретным европейским потребителям? «Да нам все равно что вы не договорились, ваши отношения с РФ. Дайте нам газ». И они дадут газ. До введения в эксплуатацию второй ветки «Северного потока-2», которую, наверно, не успеют достроить до 1 января, но успеют до 1 февраля или 1 марта”, – сказал эксперт.
Он также напомнил, что украинские политики заявляют, что требуют от России все следующие контракты подписывать по европейским правилам, как это требует Еврокомиссия.
“Но если Россия с 1 января 2020 года перекроет газ для европейских потребителей, произойдет все то же, что в 2009 году – беспрецедентное давление на Киев со стороны ЕС, чтобы был обеспечен бесперебойный транзит российского газа через территорию Украины. Тогда мы говорили, что это Россия перекрывает газ, а нам: «Ничего не знаем, обеспечьте бесперебойность транзита. Вы тырите российский газ», – подчеркнул Рябцев.
Метки: Геннадий Рябцев, ГТС Украины, российский газ, Северный поток-2
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