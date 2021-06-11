ЕС заводит в грузинский парламент атамана банды обкуренных отморозков.

11.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

В грузинском парламенте состоялся новый акт политического театра абсурда. «Единое национальное движение» во главе с Никой Мелия наконец таки соизволило войти в стены здания. Сделали они в духе той же помпы и показухи, в коих находятся с начала своего существования. Парламентскую фракцию «ЕНД», состоящую из 32 человек, возглавит Хатия Деканоидзе, которая с ходу анонсировала заявление председателя «ЕНД» Ники Мелия о парламентских планах и стратегии партии.

Планы «ЕНД» незатейливые, как оглобля. Мелия сразу же заявил: «Я вошел в этот зал вместе со своими друзьями, чтобы вывести каждого из вас из этого зала как можно скорее…».

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Обычная уличная разборка, когда сплоченная шайка с бритоголовым вожаком во главе, не сомневается, что возьмет верх над превосходящими их по численности хлюпиками. Его соратник Акакий Минашвили радостно констатировал, что одно только появление «националов» в парламенте, вынудило «Грузинскую мечту» занервничать и в страхе прервать свое заседание.

Итак представители «Единого национального движения» свои задачи озвучили откровенно. Их методы хорошо известны и, разумеется, отказывать они и не собираются, о чем так же открыто заявили.

Западные кураторы добивались их вхождения в парламент, объясняя, что иначе нарушается демократия, что парламент не может не может быть полноценным и легитимным без оппозиции, и только с появлением оппозиционных депутатов он сможет нормально функционировать.

После заявлений лидеров «ЕНД» уже и глухому, и слепому должно быть ясно, что в о работе парламента в общепринятых понятиях, надо забыть. Теперь законодательная работа парламента будет парализована, во всяком случае всю свою энергию «нацики» будут тратить только на это.

Так зачем же столько времени и с таким усердием заокеанские и евросоюзные кукловоды давили и шантажировали «Грузинскую мечту»? Изменяли законы о выборах, требовали освобождения так называемых «политзаключенных» и выкупили из заключения вышеозначенного Нику Мелия, который во время штурма здания парламента был не только председателем партии «ЕНД», но еще и атаманом банды обкуренных отморозков.

Ника Мелия.

Означает ли это, что в действие запущен новый план по захвату власти? Нужно ли ожидать, что боевики «ЕНД» начнут вышвыривать из парламента пинками своих оппонентов, как это они делали, захватывая власть в 2003 году?

Перфоманс вообще их любимое занятие. И вот Нику Мелия встречают красными пуфиками, на которых цитируются его слова о том, что оппозиционер, вошедший в парламент, будет пуфиком. Использован был на перфомансе и плакат с Михаилом Саакашвили, который совсем еще недавно заявлял, что за нарушение бойкота парламента грузинский народ плюнет в лицо оппозиционерам. Справедливости ради надо отметить, что Саакашвили позицию изменил, но такие манипуляции он может делать несколько раз в течение часа.

«Грузинская мечта» испуганной выглядеть не желает. Ее представитель Арчил Талаквадзе сделал заявление на пленарном заседании парламента.

«Это прямое признание того, что в июне, 20-21 июня, была атака на парламент, и цель этой атаки заключалась не в защите независимости, а в том, чтобы политическая партия, проигравшая выборы, посредством насилия каким-то образом добилась своего».

Такому прозрению действующих властей можно только порадоваться. Наконец-то «Грузинская мечта» осознала то, о чем EAD пишет уже 7 месяцев. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Если, конечно, уже не слишком поздно.

Недаром ведь США и Евросоюз затратили столько усилий и столько денег, чтобы не только спасти «Единое национальное движение» от заслуженного возмездия, но и сохранить для «нациков» дальнейшие перспективы. Тогда бедственное положение грузинского народа станет еще хуже.