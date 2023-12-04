ЕС жестоко обошёлся с энергетикой Украины

Елена Острякова.  
04.12.2023 18:49
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Энергетика


ЕС похоронил надежды украинских владельцев ТЭС, отказавшись вкладывать деньги в угольную электроэнергетику.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ГеоэнергетикаИНФО» рассказал эксперт по энергетике Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЕС похоронил надежды украинских владельцев ТЭС, отказавшись вкладывать деньги в угольную электроэнергетику. Об этом...

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«Если посмотреть на общую энергосистему Украины, то она была профицитной. Объем установленных мощностей, с которым Украина вошла в 2022 год, то страна при потреблении 150 млрд кВт часов могла производить не менее 220 млрд кВт часов особо не напрягаясь. Ну, то есть, если вам подвозят вовремя топливо на ваши электростанции, а с этим были проблемы с 2017, если все энергоблоки АЭС работают в штатном режиме, если у вас сети в порядке, то вы можете производить гораздо больше электроэнергии, чем вам нужно.

Спасибо СССР. Украина к моменту выхода из него потребляла в 2 раза больше электроэнергии, чем сейчас. Можно было бы продавать в Европу по европейским ценам», – сказал Фролов.

Однако ЕС будет предоставлять Украине кредиты только на покупку ветровой энергетике у европейских производителей, что существенно снизит экспортный потенциал страны.

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