ЕС зовет НАТО для защиты подводных кабелей

Елена Острякова.  
25.04.2025 11:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, НАТО, Россия


ЕС должен привлечь НАТО для защиты своих подводных кабелей.

Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите «Будущее энергетической безопасности» в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЕС должен привлечь НАТО для защиты своих подводных кабелей. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула...

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«Нам нужно работать вместе, чтобы защищать свою инфраструктуру как от кибератак, так и от физических атак. И здесь нам нужно использовать наше сотрудничество с НАТО. Мы вместе с НАТО приняли меры для лучшей подготовки и защиты. Мы развиваем возможности для защиты важнейших природных кабелей. Это новая норма», – заявила глава ЕК.

Латвия и Литва готовятся вслед за Эстонией принять законы, которые наделят силы обороны и ВМС этих стран правом применять силу к любым судам, «подозреваемым в намерении» повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить. Однако в НАТО не спешат поддерживать смелые инициативы прибалтов.

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