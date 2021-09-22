ЕС зря надеялся на предсказуемость Байдена – Уткин

22.09.2021 12:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Конфликт в между Францией и США, обернувшийся громким дипломатическим скандалом, объясняется сменой внешнеполитических приоритетов Вашингтона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

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«После смены администрации США в Евросоюзе рассчитывали найти в Джо Байдене предсказуемого надежного партнера. Уже тогда европейские аналитики предостерегали от чрезмерного энтузиазма, предсказывая, что США будут и дальше руководствоваться своими интересами, не слишком оглядываясь на союзников. Тем не менее эйфория в связи с уходом Трампа поначалу приглушила голоса скептиков. Джо Байден действительно показался Европе более удобным и открытым для диалога по многим темам», — сказал эксперт «Коммерсанту».

По его словам, противоречия между западными союзниками и односторонние решения Вашингтона следует рассматривать сквозь призму американо-китайского противостояния и смещения фокуса мировой политики в целом в Индо-Тихоокеанский регион.

«Расставленные по-новому приоритеты предполагают перенастройку союзнических и партнерских отношений, что не проходит без эксцессов. Амбиции ведущих стран ЕС сыграть заметную роль в азиатско-тихоокеанских раскладах не находят понимания в Вашингтоне. При этом в Соединенных Штатах хорошо понимают, что Европа не в состоянии выбирать между США и Китаем», — добавил Уткин.

Впрочем, он полагает до серьезного кризиса в отношениях западных союзников дело все же не дойдет.

«В условиях обострения глобального противостояния тысячи трансатлантических нитей в экономике и политике, да и базовая цивилизационная общность, становятся только важнее. Односторонние действия не создают реального риска разрыва между США и Европой, поскольку последняя в обозримом будущем к такому сценарию совершенно не готова»,— резюмировал политолог.

Он полагает, что Франции и всей Европе придется в итоге «умерить амбиции и встраиваться в новую реальность.