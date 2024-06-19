«Будет страшно»: Квасьневский пугает Украину грядущим саммитом НАТО

Елена Острякова.  
19.06.2024 15:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Украина


Прием Украины в НАТО «политический вопрос №1» на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне.

Об этом экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прием Украины в НАТО «политический вопрос №1» на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне. Об...

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«Я не представляю себе саммита НАТО в Вашингтоне, на котором не будет приглашения для Украины. Потому что, если не будет такого сдвига в Вашингтоне, это значит, что НАТО будет в кризисе. Это значит, что мы принимаем логику Путина», – сказал Квасьневский.

Он считает, что «без членства в НАТО никто не сможет предложить Украине серьезных гарантий».

«Если будет приглашение, значит, мы поддерживаем Украину. Если ясного приглашения не будет, значит, мы уже на так заинтересованы в поддержке Украины. И это будет абсолютно страшно. Это будет большая-большая историческая ошибка», – сказал Квасьневский.

Он рассказал, как обсуждает эту тему на заседаниях группы Ермака—Расмуссена с бывшими американскими и европейскими политиками. По словам Качинького особо «фрустрирует» бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она призывает всех участников надавить на республиканцев, чтобы те повлияли на Дональда Трампа.

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