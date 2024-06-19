Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прием Украины в НАТО «политический вопрос №1» на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне.

Об этом экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я не представляю себе саммита НАТО в Вашингтоне, на котором не будет приглашения для Украины. Потому что, если не будет такого сдвига в Вашингтоне, это значит, что НАТО будет в кризисе. Это значит, что мы принимаем логику Путина», – сказал Квасьневский.

Он считает, что «без членства в НАТО никто не сможет предложить Украине серьезных гарантий».

«Если будет приглашение, значит, мы поддерживаем Украину. Если ясного приглашения не будет, значит, мы уже на так заинтересованы в поддержке Украины. И это будет абсолютно страшно. Это будет большая-большая историческая ошибка», – сказал Квасьневский.

Он рассказал, как обсуждает эту тему на заседаниях группы Ермака—Расмуссена с бывшими американскими и европейскими политиками. По словам Качинького особо «фрустрирует» бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она призывает всех участников надавить на республиканцев, чтобы те повлияли на Дональда Трампа.