Уродливый памятник в Москве: Есенин, которого мы потеряли

01.10.2020, Севастополь, Платон Беседин

К 125-летию со дня рождения Сергея Есенина поэту установили памятник в Москве на территории музея его имени. Художественный уровень извания вы можете оценить сами. На мой взгляд, если бы Голливуд решил снять очередное кино о супергероях и суперзлодеях, то на стороне последних выступал бы как раз такой человек-краб.

Сейчас мне скажут: да ты ничего не понимаешь в современном искусстве. Он художник, он так видит! (Это не о Есенине, а о скульпторе). Но! Во-первых, я весьма неплохо разбираюсь в современном искусстве. И могу легко объяснить, почему картины Поллока – это не просто мазня, а FLOG Дэмиана Херста очень даже концептуален. Собственно, дело именно в месседже произведения. Каково послание в памятнике Есенину? Нет ответа.

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И, во-вторых, это откровенно плохо сделано. Если вы хотели показать, что ангелоподобный поэт не мог оторваться от земли русской, и та держала его маммоной, то реализована подобная идея откровенно бездарно.

Но речь сейчас не только и не столько об эстетике, сколько об идеологии. Думать, будто памятник Есенину вышел именно таким лишь потому, что «художник так видит», наивно. Сейчас объясню почему.

Скульптором выступил небезызвестный Григорий Потоцкий. В своё время работу именно этого господина уничтожили казаки в Севастополе. Работа называлась «Одуванчик» – и в ней увидели масонскую и сатанинскую символику. Тут, конечно, главные вопросы к «религиозно настроенным» гражданам, но и скульптор сознательно шёл на провокацию. Последнее слово тут наиболее важное.

К сожалению, современное искусство зачастую сводится только к провокации, но не к смыслам. Пусть так, вопрос дискуссионный, но что делать, когда всё ограничивается шокингом, эпатажем в вопросах нашего исторического и культурного наследия? Вот тут начинается фарс, перерастающий в трагедию.

И главные вопросы нужно задавать не Потоцкому, а тем, кто заказывал и утверждал такой проект. Аналогичное – задавать вопросы и принимать меры – нужно делать постоянно. Как в случае с госфинансированием спектаклей Серебренникова. Как в случае с сомнительным логотипом 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Это не выверт, не оплошность, а именно сознаительная подмена понятий – на долгую, что называется, перспективу. Когда в сознание народа внедряются чуждые ему смыслы, когда переписывается не только история, но и её восприятие. Переформатируется сама картина мира, из-за чего во многом и происходят дальнейшие беды.

Ну а что до современного искусства в контексте Есенина. Хм, несколько странно, когда подобный подход используют к одному из самых русских поэтов. Русских в глубинном смысле данного слова. Но об этой русскости у нас говорить нельзя. Тссс! Это же не современное искусство.