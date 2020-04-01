Еще 20 тысяч человек из-за границы бегут от коронавируса в Россию

01.04.2020, Москва, Михаил Рябов

В ближайшее время из-за границы в Россию могут вернуться еще около 20 тысяч человек, чтобы на Родине переждать время карантина из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил президент Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас с 11 марта 2020 года всего заехало в страну 825 031 человек. Это много. Только за сутки ожидается приезд 1400, а всего мы ожидаем еще почти 20 тысяч. Судя по докладам, которые у меня есть, значительное количество наших граждан, постоянно проживающих за границей, возвращаются на свою историческую Родину. Судя по всему, получить медицинскую помощь в местах их постоянного проживания за границами Российской Федерации сегодня для них непросто», – сказал глава государства.

Все прибывшие из-за границы в течение 14 дней должны будут пройти карантин или самоизоляцию.

Россия будет направлять за своими гражданами чартеры, но количество будет ограничено – для того чтобы отслеживать прибывших и не допускать неконтролируемого распространения инфекции.

Ожидается, что в Москву будет прибывать не более 500 человек в сутки. В аэропорты других городов, расположенных на территории Российской Федерации, – до 200 человек.

Сейчас в России на принудительной самоизоляции находится около 300 тысяч человек.